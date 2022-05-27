Слуцкий стал новым лидером ЛДПР

27 мая. 13:23

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР, он официально занял пост скончавшегося в начале апреля основателя партии Владимира Жириновского.

В результате подсчета голосов счетной комиссией Леонид Слуцкий избран новым лидером единогласно.

Состоявшийся в Москве партийный съезд проходил в открытом для прессы режиме. Делегаты перед камерами подходили к урне для голосования и опускали в нее карточку с фамилией кандидата - Слуцкий был единственным - голосование формально проходило в формате "за" или "против" него.

В ЛДПР ранее сообщали, что на съезде, кроме Слуцкого, была выдвинута еще кандидатура депутата Александра Шерина, но делегаты отказались включать его список.

Коллектив "Вестник Кавказа" поздравляет Леонида Эдуардовича с избранием председателем ЛДПР и желает ему успехов в политической, дипломатической и государственной деятельности.