Россия объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Хорватии

27 мая. 13:21

Пятеро сотрудников посольства Хорватии объявлены Москвой персонами нон грата, сообщает в пятницу МИД России.

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства [послу Хорватии] Томиславу Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что Цару выражен "решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму".

Хорватия сообщила о решении сократить общую численность посольства России в Загребе 11 апреля, были высланы 24 сотрудника российского дипломатического представительства.