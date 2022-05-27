РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ученые Казахстана выразили готовность создать лекарство от оспы обезьян

Ученые Казахстана выразили готовность создать лекарство от оспы обезьян

Оспа обезьян может проникнуть в Казахстан, но наши специалисты готовы разработать собственный препарат от этой болезни, сообщил завлабораторией особо опасных инфекций НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов.

"Вероятность проникновения этой инфекции в Казахстан очень высокая, потому что казахстанские туристы бывают в Саудовской Аравии, в Турции или в африканских странах. Она завтра может сюда попасть или чуть позже", - сказал он, отметив, что необходимо принять определенные меры, чтобы эта болезнь не оказалась в республике.

Кутумбетов подчеркнул, что сейчас в республике поднимается вопрос о создании собственной вакцины от обезьяньей оспы. По его словам, институт на протяжении многих лет занимается "рох-вирусами", поэтому в этом направлении есть большой опыт.

"Оспа коров и натуральная оспа, оспа обезьян - одной группы. Поэтому между ними есть очень хорошее родство и иммунная антигенная связь. По этой причине один вирус запросто может создавать иммунитет против другого вируса. Вот, например, коровий вирус очень хороший создает иммунитет против натуральной оспы", - уточнил ученый.

Он сообщил, что в данном случае речь идет о "дженерик-вакцине", которая ранее уже создавалась и показывала свою эффективность. По его мнению, подобную вакцину можно разработать за полгода. "Дальше уже доклинические испытания, клинические испытания – это уже будет зависеть от министерства здравоохранения, насколько оно будет оперативно, насколько будет нас поддерживать", - говорит Кутумбетов.

В заключение сотрудник НИИ призвал не драматизировать ситуацию. Он добавил, что система здравоохранения Казахстана стала намного сильнее после коронавирусной пандемии, а эпидемиологи и медики научились эффективно противостоять особо опасным инфекциям.

800 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version