Ученые Казахстана выразили готовность создать лекарство от оспы обезьян

27 мая. 13:13

Оспа обезьян может проникнуть в Казахстан, но наши специалисты готовы разработать собственный препарат от этой болезни, сообщил завлабораторией особо опасных инфекций НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов.

"Вероятность проникновения этой инфекции в Казахстан очень высокая, потому что казахстанские туристы бывают в Саудовской Аравии, в Турции или в африканских странах. Она завтра может сюда попасть или чуть позже", - сказал он, отметив, что необходимо принять определенные меры, чтобы эта болезнь не оказалась в республике.

Кутумбетов подчеркнул, что сейчас в республике поднимается вопрос о создании собственной вакцины от обезьяньей оспы. По его словам, институт на протяжении многих лет занимается "рох-вирусами", поэтому в этом направлении есть большой опыт.

"Оспа коров и натуральная оспа, оспа обезьян - одной группы. Поэтому между ними есть очень хорошее родство и иммунная антигенная связь. По этой причине один вирус запросто может создавать иммунитет против другого вируса. Вот, например, коровий вирус очень хороший создает иммунитет против натуральной оспы", - уточнил ученый.

Он сообщил, что в данном случае речь идет о "дженерик-вакцине", которая ранее уже создавалась и показывала свою эффективность. По его мнению, подобную вакцину можно разработать за полгода. "Дальше уже доклинические испытания, клинические испытания – это уже будет зависеть от министерства здравоохранения, насколько оно будет оперативно, насколько будет нас поддерживать", - говорит Кутумбетов.

В заключение сотрудник НИИ призвал не драматизировать ситуацию. Он добавил, что система здравоохранения Казахстана стала намного сильнее после коронавирусной пандемии, а эпидемиологи и медики научились эффективно противостоять особо опасным инфекциям.