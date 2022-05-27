Путин оценил работу Кумпилова на посту главы Адыгеи

27 мая. 12:57

В пятницу состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Российский лидер поблагодарил его за усилия по развитию региона.

"Хочу вас поблагодарить за эту работу и пожелать успехов", - сказал Путин, выслушав доклад Кумпилова, который занимает пост главы Адыгеи с 2017 года. Срок полномочий истекает в сентябре этого года.

Российский лидер отметил, что в Адыгее есть "много положительных, очень устойчивых тенденций", в частности, увеличивается валовой продукт и растет промышленное производство.

Путин попросил уделить внимание в регионе развитию инвестиций и поддержке рынка труда. "В целом для страны это важно, а для Кавказа - тем более. И для республики это тоже важно и очень актуально," - подчеркнул он.