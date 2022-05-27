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На трассе "Кавказ" в Ставропольском крае перевернулся автомобиль

На трассе &quot;Кавказ&quot; в Ставропольском крае перевернулся автомобиль

В пятницу, 27 мая, в ДТП на 344 километре трассы "Кавказ" в Минераловодском округе Ставропольского края пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент случился примерно в 07:00. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes GL200 выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. Автомобиль съехал на обочину, а затем перевернулся.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы, ее доставили в больницу в Пятигорске, передает "Победа26".

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