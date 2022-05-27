В Чечне заработает оптово-распределительный центр сельхозпродукции

27 мая. 12:50

В Чечне ведется строительство первого в регионе крупного оптово-распределительного центра сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства

"Наиболее значимыми планируемыми инвестиционными проектами в 2022 году являются проект по строительству хранилища с логистическим центром кратковременного хранения товаров народного потребления с грузооборотом в 1 300 тысяч тонн ежегодно и проект по строительству элеватора на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в республике реализуют инвестиционный проект строительства второй очереди молочно-товарного комплекса на 1 200 дойных коров. Планируется, что центр заработает до конца года.