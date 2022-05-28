Азербайджан празднует День независимости – 104-летие Азербайджанской Демократической Республики

28 мая. 9:00

Сегодня Азербайджан отмечает 104-летие со дня возникновения Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года. Эта дата является в республике важным государственным праздником – Днем независимости.

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики. В зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе в тот же день состоялась церемония подписания Декларации независимости. Согласно этому документу, все народы АДР объявлялись обладателями суверенных прав. Республика предоставила равные гражданские и политические права всем гражданам страны, независимо от их пола, национальности, религии и социального положения. Женщины в АДР получили избирательное право – впервые на Востоке и раньше, чем в ряде европейских государств.

Вскоре Азербайджанская Демократическая Республика утвердила национальный флаг, гимн и герб, государственным языком стал азербайджанский. На Парижской мирной конференции в январе 1920 года независимость Азербайджана была признана на международном уровне.

После победы азербайджанской армии в Карабахской войне против оккупационных сил Армении День независимости отмечается в Азербайджане с особым чувством, поскольку республика отстояла свой суверенитет, впервые обретенный 28 мая 1918 года, и восстановила территориальную целостность.

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем независимости Азербайджана отметил, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. "Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня. С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - сообщил Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении отметил братские и союзнические отношения двух стран. "В эту важную и знаменательную годовщину Турция с чувством большого счастья, сердцем ощущает справедливую гордость и волнение братского Азербайджана, чью печаль воспринимает как свою печаль, а радость - как свою радость", - говорится в письме. Он добавил, что в соответствии с Шушинской декларацией две страны укрепляют связи, которые продолжаются под лозунгом "Одна нация, два государства".

Президент США Джо Байден в поздравлении указал на то, что дипломатические отношения между США и Азербайджанской Республикой были установлены 30 лет назад и сотрудничество приносит свои плоды. "Азербайджан играет значимую роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков", - подчеркнул он.

Королева Великобритании и Северной Ирландии, ее Величество Елизавета II в поздравлении Ильхаму Алиеву выразила наилучшие пожелания по случаю национального праздника. "Надеемся, что, решительно и стойко преодолев общими усилиями глобальные проблемы здоровья, в будущем мы будем жить лучше", - добавила она.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также направил азербайджанскому лидеру поздравительное послание. "Политическое взаимодоверие между двумя странами углубляется, сотрудничество по совместному проекту "Один пояс, один путь" активно продвигается и взаимодействие на международной арене становится все более тесным. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и, пользуясь случаем в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, готов прилагать с Вами совместные усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень на благо наших стран и их народов", - заверил Цзиньпин.

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог поздравил Ильхама Алиева в телефонной беседе. Он выразил удовлетворение развитием азербайджано-израильских связей и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества Израиля и Азербайджана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем письме по случаю Дня независимости Азербайджана обратился к Ильхаму Алиеву с пожеланиями мира и благополучия азербайджанскому народу. Также он поделал президенту Азербайджана успеха в государственной работе и выразил уверенность, что предстоящие переговоры в Баку позволят вывести казахстано-азербайджанские отношения на новый уровень.

Поздравление азербайджанскому лидер направил и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Уверен, что благодаря Вашей активной деятельности на благо наших народов отношения между нашими странами будут еще больше укрепляться и развиваться", - сообщил Назарбаев, отметив, что отношения двух стран основаны на добрососедстве и общих духовных традициях.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил в поздравлении, что нынешний год ознаменован 25-й годовщиной подписанного в 1997 году Договора о дружбе и сотрудничестве. "Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Киргизией и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов", - говорится в письме.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев указал на достижение Азербайджаном исторической справедливости, повышения уровня благосостояния народа, рост авторитета республики на мировой арене. Он выразил уверенность, что многосторонние связи двух республик будут расширяться.

"Сегодня братский азербайджанский народ, прошедший через невзгоды, по праву может гордиться своими достижениями в государственном строительстве, экономическом и социальном развитии, своим авторитетом на международной арене", - говорится в поздравлении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, в этот день азербайджанское общество и государство ощущают особую сплоченность. "Это та дата, которая еще больше сплачивает и объединяет все слои и прослойки общества. В этом году празднование годовщины не будет омрачаться какими-либо проблемами. Мы решили главную проблему – восстановили территориальную целостность, и это дает основания отмечать День независимости более ярко и широко, приглашать гостей, предпринимать все шаги для того, чтобы празднование было массовым", - рассказал он.

Снятие коронавирусной угрозы позволяет отпраздновать День независимости в этом году с особым размахом. "Поэтому на этой неделе проходит большой авиафестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, и сегодня в Азербайджан на фестиваль и праздник прибывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Знаменательно, что в этом году уже прозвучало множество поздравительных слов в адрес нашего главы государства – и от президента России, и от президента США, и от глав других ведущих государств. Это всенародный праздник, и он будет отмечаться со всеми почестями", - сообщил Фикрет Садыхов.

Знаменитый пианист и композитор Фархад Бадалбейли подтвердил широкий масштаб празднования Дня независимости в этом году. "Накануне мы давали концерт для солдат в Шуше. Специально поехали туда с Бакинской музыкальной академией и Национальной консерваторией. Заодно провели неформальную лекцию о музыке и о 28 мая, привезли подарки солдатам. А сегодня праздник будет грандиозным, с большими гостями и на высочайшем уровне", - отметил он.

"И государство, и общество придают самое больше значение Дню независимости. Смотря на то, как большие государства порой теряют свой суверенитет, становится понятно, насколько важна независимость, как ее нужно беречь и внимательно к ней относиться, не поддаваясь на провокации внешних советчиков, чьи предложения никогда не совпадают с национальными интересами. Позиция нашего президента совершенно четкая и ясная, она позволяет Азербайджану праздновать День независимости с высоко поднятой головой, с нормальными отношениями со всеми странами. Уже и с Арменией мы стараемся наладить хоть какой-то контакт. Это и есть независимость: мы независимы в своих политических и экономических решениях, и это очень здорово", - заключил Фархад Бадалбейли.