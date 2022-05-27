Военные корабли стран НАТО направляются в Финляндию

27 мая. 12:40

В пятницу, 27 мая, в порт Хельсинки приплывут военные корабли США и Франции. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении военно-морского флота Финляндии.

"Два корабля ВМС США, авианосцы Gravely и Gunston Hall, а также французское судно Latouche-Treville будут находиться в Хельсинки 27-30 мая 2022 года", - сказано в сообщении.

Одновременно в столичном порту Хернесаари присутствует корабль ВМС ФРГ Sachsen, прибывший туда в 25 мая.

Финские военные отмечают, что заход в порт Хельсинки судов США, Германии и Франции происходит на фоне состоявшихся ранее совместных учений ВМФ Финляндии со странами НАТО, передает ТАСС.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).