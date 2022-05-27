Самолет Black Jet будет летать между Москвой и Бодрумом с 28 мая

27 мая. 12:37

Авиакомпания Azur Air с 28 мая запустит рейсы из Москвы в турецкий Бодрум на черном самолете бизнес-класса Boeing 757-200 Black Jet.

"Azur Air в летнем сезоне 2022 года будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы и нескольких регионов на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее - Black Jet. Рейсы из Москвы запланированы с 28 мая с частотой три раза в неделю", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что Boeing 757-200 Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.

Кроме того, Azur Air с 4 июня запустит рейсы из Минеральных Вод.