Лавров: Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну

27 мая. 12:35

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Запад объявил России, всему Русскому миру тотальную войну. По его словам, это уже никто не скрывает.

"Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает", - сказал он на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что США и их союзники многократно наращивают усилия по сдерживанию России. "И во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами", - отметил министр иностранных дел РФ.

Также он обратил внимание на то, что нынешняя ситуация с "отменой" России Западом останется надолго.