РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ВЦИОМ: Россияне доверились Путину на 81% 

ВЦИОМ: Россияне доверились Путину на 81% 

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос до 81,3%,свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу. 
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,6 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,7 п. п. за неделю)", - свидетельствуют данные исследования 
Уточняется, что опрос был проведен 16-22 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

1080 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version