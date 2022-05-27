ВЦИОМ: Россияне доверились Путину на 81% 

27 мая. 12:12

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос до 81,3%,свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,6 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,7 п. п. за неделю)", - свидетельствуют данные исследования

Уточняется, что опрос был проведен 16-22 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.