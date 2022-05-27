В Сочи открылся первый в России экопляж

27 мая. 12:06

На Приморской набережной Сочи состоялось открытие первого российского экопляжа "Маяк".

Ранее территория пляжа прошла полную реконструкцию, появилась современная система водоотведения и канализования, установлены энергосберегающие светильники, скамейки.

"Обновленная пляжная территория представляет собой новое общественное пространство с современными прогулочными зонами и местами отдыха. Мы применили экологические материалы. Большое внимание уделяем раздельному сбору отходов", - рассказала глава компании-инвестора Анна Невзорова.

"Маяк" оборудован мебелью из переработанного пластика, оборудованием для экономного потребления воды, фандоматами для сбора пластиковой и алюминиевой тары, площадкой для занятия йогой и искусственным прудом. Также на пляже есть медицинский пункт, камеры хранения, шезлонги.

Имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей пляжа. Территория доступна для маломобильных групп населения.