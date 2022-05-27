27 мая. 11:51

ЗАГ: Сопротивление в Афганистане сообщило о боях в Панджшере

Противостоящий запрещенному в РФ движению "Талибан" Фронт национального сопротивления сообщил об ожесточенных боестолкновениях в Панджшере, в результате которых были убиты 27 талибов.

"Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито", - написал в твиттере глава отдела внешних связей фронта Али Майсам Назари.

Он отметил, что бои начались 26 мая в трех районах Панджшера.

Местные источники информагентства Aamaj News подтвердили начало боестолкновений в районах Шатл, Анаба и Роха Панджшера.

При этом в "Талибане" пока не комментируют ситуацию.