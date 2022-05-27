Автоледи устроила тройное ДТП в Пятигорске

27 мая. 11:53

В Пятигорске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария случилась 26 мая на пересечении улиц Больничной и Урицкого.

Согласно предварительной информации, 63-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с ВАЗ-21053. По инерции ВАЗ выехал за проезжую часть и въехал в припаркованную LADA Granta.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки. Их доставили в больницу.

По данному факту ведется проверка.