Водителей и бродячий скот защитят друг от друга в Карачаево-Черкесии 

27 мая. 11:47

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) во втором чтении приняли законопроект, направленный на решение проблемы ДТП с участием сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе парламента республики.

"Приняты меры для установления личности владельца животного при совершении ДТП с участием сельскохозяйственных животных", - приводит сообщение ТАСС.