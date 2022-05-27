Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) во втором чтении приняли законопроект, направленный на решение проблемы ДТП с участием сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе парламента республики.
"Приняты меры для установления личности владельца животного при совершении ДТП с участием сельскохозяйственных животных", - приводит сообщение ТАСС.
Водителей и бродячий скот защитят друг от друга в Карачаево-Черкесии
Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) во втором чтении приняли законопроект, направленный на решение проблемы ДТП с участием сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе парламента республики.
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