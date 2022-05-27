РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Водителей и бродячий скот защитят друг от друга в Карачаево-Черкесии 

Водителей и бродячий скот защитят друг от друга в Карачаево-Черкесии 

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) во втором чтении приняли законопроект, направленный на решение проблемы ДТП с участием сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе парламента республики. 
"Приняты меры для установления личности владельца животного при совершении ДТП с участием сельскохозяйственных животных", - приводит сообщение ТАСС. 

825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version