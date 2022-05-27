Стало известно, где на Черном море можно отдохнуть за 20 тыс рублей

27 мая. 11:44

Россияне узнали о возможности отдохнуть на Черном море за низкую цену, такие варианты отдыха на отечественных направлениях назвали сотрудники портала TourDom.

Как рассказал член онлайн-сервиса Level.Travel, найти бюджетные варианты отдыха возможно только с размещением в отелях категории одной звезды. По данным компании, минимальная цена недельного тура на Черном с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тыс рублей на двоих туристов - проживание на базе отдыха "Слава Черноморья" в часе езды от Сочи.

Предложения в районе 20 тыс опубликованы на сайте "Слетать.ру". При этом эксперты также предупредили, что туристы будут жить в отелях самых низких категорий, но есть возможность выбрать и гестхаусы с оценкой повыше.

В Level.Travel подчеркнули, что доля бюджетного сегмента в общем объеме невысока. Например, в структуре продаж Сочи на лето туры стоимостью до 50 тыс рублей составляют только 30%, у "Слетать.ру" доля дешевых вариантов не превышает 20%. Основной поток заявок начинается от 50 тыс рублей и выше.