Еще 4 619 россиян заразились коронавирусом

27 мая. 11:32

За минувшие сутки в России выявили 4 619 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 319, в Петербурге - 317, в Подмосковье - 199. В Краснодарском крае - 90, в Ставропольском крае - 72, в Крыму - 36, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 13, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 315 292.

Госпитализированы за сутки 1 972 человека. Выздоровели - 6 064 пациента, за все время - 17 719 596.

Умерли за сутки 84 человека, с начала пандемии - 378 784.