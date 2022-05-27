Инфраструктурные проекты реализуют в ряде туристических сел Азербайджана

27 мая. 11:25

В ближайшие четыре года в 10 самых красивых туристических селах Азербайджана будут реализованы инфраструктурные проекты, сообщил заведующий отделом регионального развития Бюро по туризму Азербайджана Гусейн Мамедов.

По его словам, за последний год Госагентство по туризму вело реестр всех сельских и гостевых домов, действующих в 22 городах и районах республики.

"Были изучены их основные потребности и проблемы. В результате опроса стало известно, что они нуждаются в поддержке инфраструктуры и должны быть обеспечены инвентарем для лучшей работы. Одна из основных проблем связана с продажами. В связи с этим была реализована программа с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Государственным агентством занятости. В рамках этого проекта более 70 сельских домов были обеспечены инфраструктурной поддержкой и инвентарем на сумму 10 тыс манатов", - цитирует Мамедова Trend.

По его словам, в настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с проблемой продаж.

"Мы интегрируем в платформу Booking около 200 сельских домов, которые в ближайшие годы могут быть сданы большему количеству туристов. На первом этапе в течение ближайших четырех лет инфраструктурные проекты будут реализованы в 10 самых красивых туристических селах Азербайджана. Список этих сел пока не уточнен", - добавил Мамедов.