Урожай зерновых в России в 2022 году может стать максимальным

27 мая. 11:06

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, что в этом году урожай зерновых в стране может приблизиться к максимальному.

"В текущем сезоне на внешние рынки уже направлено более 35 млн тонн зерновых, из которых 28,5 млн тонн пшеницы. До конца сельхозгода мы рассчитываем на то, что экспорт зерновых превысит 37 млн тонн, в предстоящем сезоне мы внешнеторговый потенциал оцениваем по зерновым в 50 млн тонн", - сказал министр.

Он отметил, что урожай в этом году будет существенно выше прошлогоднего, приблизится к максимальному уровню.

Патрушев добавил, что в 2022 году реализация механизма квотирования зерна продолжится, а в 2023 году может быть выделена отдельная квота по экспорту зерна для Дальнего Востока, в том числе по кукурузе.