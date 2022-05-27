В Тбилиси стартовал форум "Грузинская диаспора за европейское будущее"

27 мая. 10:56

В пятницу, 27 мая, в Тбилиси открылся форум "Грузинская диаспора за европейское будущее Грузии".

Организатором мероприятия, посвященного дню диаспоры, выступило министерство иностранных дел Грузии.

На открытии форума перед собравшимися выступили министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В рамках мероприятия запланированы тематические встречи по вопросам образования, культуры, экономического развития и цифровой дипломатии.

Участники форума затронут вопросы, связанные с проблемами преподавания грузинского языка за рубежом, предпринимательскую и инвестиционную среду Грузии, национальные и международные программы поддержки бизнеса.

Кроме того, они поговорят об инновационных подходах и новых технологиях, обеспечивающих устойчивое сотрудничество и постоянную связь с диаспорой. Беседа будет посвящена важности использования социальных сетей, цифровых инициатив диаспоры, диаспорских порталов и блогов для продвижения страны и укрепления ее позитивного имиджа.

Помимо этого, на мероприятии будет обсуждаться роль грузинской диаспоры в культурной дипломатии, а также вклад соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс международного признания, повышения осведомленности и популяризации грузинской культуры.

В рамках форума также пройдет тренинг по цифровым коммуникациям для участников диаспорской программы "Стань молодым послом своей страны", передает "Sputnik Грузия".