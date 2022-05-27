Страны ЕАЭС подписали 17 новых программ сотрудничества

27 мая. 10:40

На Евразийском экономическом форуме в Бишкеке подписаны 17 программ сотрудничества, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в пятницу.

"По итогам форума подписаны 17 программ сотрудничества по разным направлениям", - сказала Малкина на пресс-конференции.

Одним из ключевых соглашений стал меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия - "Евразийский агроэкспресс", поделилась она.

"Благодаря этому проекту первые тонны сельскохозяйственной продукции будут поставляться из Киргизии в Россию", - подчеркнула Малкина.