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Ставропольские трамваи встанут на новые рельсы 

Ставропольские трамваи встанут на новые рельсы 

Трамвайные рельсы общей протяженностью 1,5 км будут заменены во Владикавказе, сообщил начальник управления транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Артем Гатциев. 
По его словам, пути будут обновлены впервые за 50 лет. "Работы по замене трамвайных рельсов ведутся впервые за 50 лет во Владикавказе. Заменим примерно 1,5 км полотна на проспекте Коста от улицы Нальчикской до Мамсурова и на улицах Ч. Баева и Г. Баева от площади Свободы до Штыба", - приводит слова собеседника ТАСС. 
Уточняется, что всего на эти цели будет выделено около 150 млн рублей из республиканского и муниципального бюджетов.

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