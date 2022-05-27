Оспа обезьян проникла в Финляндию

27 мая. 10:24

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии. Информацию подтвердил Университетский госпиталь Хельсинки (HUS).

Инфекция выявлена у гражданина Новой Зеландии, который в настоящий момент находится на юге Финляндии в области Уусимаа.

"Выявлен источник заражения и установлены лица, имевшие тесный контакт с инфицированным. Пациент пребывает на домашнем уходе и находится в относительно хорошем состоянии", - сообщили в HUS.

У инфицированного наблюдается высокая температура и волдыри.

В России пока не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян.