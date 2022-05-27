Вандалы разгромили православное кладбище в Казахстане

27 мая. 9:56

Полиция Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование по факту вандализма на православном кладбище в поселке Трекино района Байтерек, пишет газета "Мой город".

В розыске находятся неизвестные, разломавшие кресты, повредившие памятники и закрасившие на них фото умерших. Лица преступников в данный момент не установлены.

"Бывало дети забегали на кладбище, сельчане видели. Но то, что произошло сейчас, явно не детские шалости. Вы посмотрите, как надругались над могилами, сломали наполовину кресты, это сколько сил нужно приложить? Надеюсь, что полиция найдет их и накажет по всей строгости закона", - сказала местная жительница.

В полиции заявили, что от действий погромщиков пострадали 14 захоронений. Информацию о преступлении внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поиски людей, причастных к вандализму, продолжаются.

"Ведется досудебное расследование по статье 314 УК РК - "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - сказано в сообщении пресс-службы департамента полиции региона.

Стоит добавить, что за погромы вандалам грозит от штрафа в размере до пяти тысяч МРП (15 млн 900 тыс тенге) до пяти лет тюрьмы.