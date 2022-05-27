Казахстан восстановил нефтедобычу

27 мая. 9:55

"Каспийский трубопроводный консорциум" восстановил прием нефти из Казахстана, в связи с этим в республике вернулись к добыче в полном объеме.

Состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с генеральным директором АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николаем Горбань, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт.

В настоящее время ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти из Казахстана восстановлен в полном объеме, отмечено на встрече.

"Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", – отметил Смаилов.

Он указал на важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК, чтобы в будущем стала возможной транспортировка дополнительных объемов нефти после расширения на Тенгизском месторождении.