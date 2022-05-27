Япония отменила карантинные требования для российских туристов

27 мая. 9:37

С 10 июня Япония начнет прием туристических групп из ряда стран без карантинных требований и данных о прививках, Россия в их числе.

Япония открывается для туристов впервые за 2 года и 2 месяца с начала пандемии.

Согласно информации на сайте МИД Японии, страны мира разделены на три группы: синюю, где коронавирусные риски минимальны, желтую и красную, с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Россия, наряду с США, Китаем, странами Европы, вошла в синюю группу. Туристы из этих стран составляют около 80% всего турпотока Японии.

Напомним, с 1 июня Япония вдвое повышает лимит на въезд в страну - с 10 тыс человек в день до 20 тыс.

Обязательное условие туризма в Японии сейчас - присутствие в группе руководителя, который будет следить и отвечать за соблюдение всех правил масочного режима и других эпидтребований в стране.