Пять муниципалитетов Карачаево-Черкесии освободились от ковида

27 мая. 9:35

Новые случаи заражения коронавирусом не фиксируются в пяти муниципалитетах Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

"Благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации уже 5 из 12 муниципалитетов Карачаево-Чересии считаются свободными от COVID-19: нет новых случаев инфицирования и больных, которые находятся под наблюдением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коронавирус "отступил" в Адыге-Хабльском, Ногайском, Зеленчукском и Карачаевском районах, а также в Карачаевском городском округе, передает ТАСС.