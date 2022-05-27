СМИ: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России

27 мая. 9:24

Несколько турецких производителей одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок, пишут "Известия".

По словам глава компании Surenkok Moscow, которая занимается турецким бизнесом в РФ, Омюр Сюренкок уточнил, что речь идет о брендах adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol.

Некоторые из перечисленных брендов были представлены на российском рынке, но покинули его, не выдержав конкуренции с западными ритейлерами.

"Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах – свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL", - приводит слова Сюренкока издание.