В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

27 мая. 9:18

Половина месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 мм осадков, или 41% от месячной нормы, в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 мм дождевой воды, что составляет более половины всего майского объема. Много осадков зафиксировано также в подмосковных Немчиновке и Михайловском - 27 мм, Горки Ленинские - 25 мм, Дмитрове - 21мм, Ново-Иерусалиме - 20 мм", перечислил синоптик.

Тишковец добавил, что днем в пятницу вероятность ливней сохранится, однако их интенсивность будет значительно более слабой.