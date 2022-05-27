Эксперт дал советы, как совместить две работы

27 мая. 9:18

Заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков рассказал, как совместить две работы.

По его словам, оптимально , чтобы одна из двух работ была удаленной, тогда будут экономиться время и силы.

Кроме того, необходимо помнить, что при работе по совместительству, согласно Трудовому кодексу РФ, действует ограничение по продолжительности рабочего времени – не более четырех часов в день или половины месячной нормы рабочего времени.

На вторую работу можно устроиться по договору ГПХ, однако он регулируется не Трудовым, а Гражданским кодексом, соответственно исполнители этого документа не имеют социальных гарантий, пишет RT.