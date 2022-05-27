Иран готов снабжать РФ запчастями и турбинами в обмен на импорт стали

27 мая. 8:45

Иран готов проводить с Россией бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины, сообщил министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

Как сообщил министр в кулуарах заседания межправкомиссии РФ и Ирана, исламская республика будет использовать договоренности о бартере с РФ для получения сырья, которое необходимо в металлургической и горнодобывающей промышленности, передает ТАСС.

Уточняется, что стране нужны цинк, алюминий, свинец, а также сталь, поставки которых будет возможно наладить по бартерной схеме.

По словам Амина, Иран сможет поставлять в РФ автозапчасти и газовые турбины в обмен на российскую сталь. Кроме того, стороны также договорились о поставках комплектующих или ремонте турбин, эксплуатирующихся на российских электростанциях.