В Нур-Султане дорожает сахар

27 мая. 8:17

Предприниматели Нур-Султана, чей бизнес так или иначе связан с использованием сахара, продавцы магазинов у дома и рядовые горожане жалуются на резкий рост цен на сахар и его дефицит в торговых точках, отмечает Sputnik Казахстан.

Так, в некоторых торговых точках стоимость килограмма сахарного песка выросла до 800 тенге ($1,9).

"Больше всех дефицит и подорожание сахара сказались на столичных производителях кондитерских изделий, и они уже поднимают цены на свою продукцию", - обращает внимание информагентство со ссылкой на телеканал "КТК".