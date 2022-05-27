Ставрополь расширился на микрорайон

27 мая. 7:57

Территория Ставрополя расширилась за счет микрорайона "Радуга". Ранее он входил в состав Михайловска.

Стало известно, что теперь жителям этого микрорайона будет проще решать социальные вопросы. "Депутаты думы Ставропольского края на очередном заседании, по итогам двух чтений, внесли изменения в краевой закон "Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края". Таким образом земельный участок, на котором располагается жилой микрорайон "Радуга", вошел в границы краевого центра. Ранее он более 10 лет был частью города Михайловска Шпаковского округа", - информирует парламент региона.