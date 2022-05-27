В США раскритиковали иракский закон о запрете нормализации отношений с Израилем

27 мая. 7:24

Власти США выражают обеспокоенность в связи с принятием Советом представителей (парламент) Ирака закона, запрещающего нормализацию отношений с Израилем,говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"США глубоко обеспокоены принятием парламентом Ирака закона о криминализации нормализации отношений с Израилем", - говорится в нем.

"Помимо того, что этот закон ставит под угрозу свободу выражения мнений и способствует созданию атмосферы антисемитизма, он резко контрастирует с прогрессом, которого достигли соседи Ирака, наводя мосты и нормализуя отношения с Израилем, создавая новые возможности для жителей всего региона", - приводит выдержку из письма ТАСС.