Кубань в шесть раз больше производит подсолнечного масла, чем потребляет

27 мая. 7:48

Аграрии Краснодарского края, где фиксируют рост цен на подсолнечное масло, производят ежегодно 600 тыс т этого продукта, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По его словам, внутренняя потребность края составляет 100 тыс тонн в год.

"Излишки поставляются в другие регионы РФ, а также экспортируются. По объему экспорта растительных масел Краснодарский край занимает четвертое место в РФ. Продукция этой категории экспортируется в 30 стран мира. Самые востребованные на внешних рынках продукты - подсолнечное, соевое и рапсовое масла", - приводит слова собеседника ТАСС.

Коробка уточнил, что наступление нехватки подсолнечного масла в регионе невозможно.