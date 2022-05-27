Азербайджанский "Кяпаз" попросил бизнесменов помочь с финансированием

27 мая. 4:34

Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" разместил в своих социальных сетях заявление, в котором обратился к бизнесменам с просьбой о финансовой поддержке.

В частности, оно адресовано к гянджинским предпринимателям, а также бизнесменам, любящим футбол.

"Различные фирмы и бизнесмены могут перевести средства на счет "Кяпаза", что поможет нам увеличить бюджет и успешно выступить в премьер-лиге", - сказано в заявлении.

В клубе отметили, что ждут инвестиций от спонсоров, желающих двигаться вместе с ними вперед.