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Пассажир погиб, вылетев из авто на Кубани

Пассажир погиб, вылетев из авто на Кубани

Один человек погиб  результате аварии в Краснодарском крае. Правоохранители установили, что водитель Honda Integra ехал с двумя пассажирами.

Во время движения он врезался в дорожное металлическое ограждение. После удара багажник открылся и через него на дорогу вылетел пассажир, сидящий на заднем сидении.

"Водитель и девушка на переднем сидении не пострадали", - рассказал начальник пресс-службе УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по факту ведется доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

 

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