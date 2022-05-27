Геленджик принимает турнир по триатлону

27 мая. 6:25

Турнир по триатлону Ironstar стартует сегодня в Геленджике. Соревнования продлятся два дня.

"27-28 мая 2022 года Геленджик во второй раз примет соревнования по триатлону Ironstar. Пройдут соревнования Ironstar 113 Triathlon Gelendzhik 2022 на "полужелезной" дистанции - плавание [на дистанции] 1,93 км, 90-километровая велогонка, забег на 21,1 км. А также международные соревнования Ironstar Sprint Triathlon Gelendzhik 2022 для любителей - плавание на 0,75 км, 20-километровая велогонка, бег на 5 км", - информирует пресс-служба "Газпромбанк.Премиум", который является генеральным партнером Ironstar.

Накануне состоялись детские забеги на 500 м и 1 км, а также женский забег на дистанции 5 км, пишет ТАСС.