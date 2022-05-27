Ставрополье готовится к отопительному сезону 

27 мая. 6:05

В министерстве ЖКХ края прошло заседание, посвященное подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Участники заседания отметили, что сезон 2021-2022 годов прошел стабильно. "На особом контроле был Невинномысск, где произошли две крупные аварии. По поручению губернатора края Владимира Владимирова на капремонт аварийных участков внутриквартальных теплотрассы из краевой казны выделили около 50 миллионов рублей", - пишет "Ставропольская правда".

Уточняется, что в 2022 году в бюджете предусмотрено почти 115 млн рублей. Средства пойдут на ремонт магистрального трубопровода