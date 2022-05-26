Слетать чартером в Дагестан можно будет до конца лета

26 мая. 23:58

Программа туристических чартерных рейсов в Дагестан, запущенная в конце апреля, оказалось востребованной, она будет продлена на все лето, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в регион.

"Мы в этом году запустили впервые чартерную программу в Республику Дагестан, она с большим успехом и при полной загрузке отлетала на майские праздники, практически на весь май", - цитирует ее ТАСС.

Догузова пояснила, что в результате продления программы на протяжении всего лета туристы смогут по ценам, более низким чем рыночные, отправиться в путешествие в Дагестан.

Глава Ростуризма добавила, что развитие чартерных программ в республику поможет обеспечить устойчивый спрос на туристические услуги и качественно поднять уровень сервиса за счет участия в проекте федерального туроператора.

"И, конечно, устойчивый туристический поток формирует инвестиционную привлекательность региона. Когда спрос не спонтанный, регулярный, инвестор видит для себя гораздо больше выгоды развивать туризм и туристическую инфраструктуру", - пояснила Догузова.