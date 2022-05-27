Канада отказалась играть в футбол с Ираном перед ЧМ-2022

27 мая. 2:11

Федерация футбола Канады сообщила, что отменяет товарищеский матч канадской сборной со сборной Ирана. Причины отмены матча не озвучены.

"Федерация футбола Канады отменила матч против сборной Ирана, который должен был состояться 5 июня и был частью программы подготовки сборной Канады к ЧМ-2022", - приводит сообщение федерации IRNA.

Отметим, что сборные готовятся к чемпионату мира по футболу в Катаре. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 5 городах Катара. Иранская сборная будет играть в группе B вместе с сборными Англии, США и страны-победителя европейского плей-офф (Украина либо Шотландия / Уэльс).