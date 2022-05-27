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Канада отказалась играть в футбол с Ираном перед ЧМ-2022

Канада отказалась играть в футбол с Ираном перед ЧМ-2022

Федерация футбола Канады сообщила, что отменяет товарищеский матч канадской сборной со сборной Ирана. Причины отмены матча не озвучены.

"Федерация футбола Канады отменила матч против сборной Ирана, который должен был состояться 5 июня и был частью программы подготовки сборной Канады к ЧМ-2022", - приводит сообщение федерации IRNA.

Отметим, что сборные готовятся к чемпионату мира по футболу в Катаре. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 5 городах Катара. Иранская сборная будет играть в группе B вместе с сборными Англии, США и страны-победителя европейского плей-офф (Украина либо Шотландия / Уэльс).

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