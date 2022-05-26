Эрдоган пообщался с лидерами мусульман США и Канады

26 мая. 23:48

В четверг, 26 мая, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с лидерами мусульман США и Канады. Она прошла в президентском комплексе в закрытом для прессы режиме.

Какие именно темы затрагивались на встрече, на данный момент не сообщается.

Известно лишь, что на ней также присутствовал вице-президент Фуат Октай, председатель управления по делам религии Али Эрбаш, заместитель председателя партии ПСР Эфкан Ала, директор департамента по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, передает агентство Anadolu.