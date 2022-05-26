Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева

26 мая. 23:39

Глава Дагестана Сергей Меликов направил сегодня поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю приближения Дня независимости.

"Поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с наступающим национальным праздником – Днем Независимости! За минувшие десятилетия с момента обретения суверенитета в Азербайджане произошел стратегический прорыв в государственном строительстве, развитии экономики и социальной сферы", - сказано в послании Сергея Меликова.

"Очевидно, что многие достижения страны связаны именно с Вашим именем и являются результатом профессионального, взвешенного подхода к решению насущных вопросов. Сегодня республика сохраняет свою богатую и самобытную культуру, приумножает многовековые традиции дружбы и добрососедства", - отметил глава Дагестана.

"Атмосфера доверия и партнерства, сложившаяся на их основе между нашими народами, является важным фактором дальнейшего расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества. И как писал великий Расул Гамзатов, 100-летие которого мы будем отмечать в 2023 году: пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой!", - подчеркнул Сергей Меликов.

В завершении письма глава Дагестана пожелал Ильхаму Алиеву и его родным и близким неиссякаемой энергии, больших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.