Катарский министр упрекает Запад в демонизации нефти и газа 

На протяжении многих лет западные страны настаивали на том, чтобы положить конец использованию нефти и газа, и теперь они пожинают плоды своих усилий, заявил министр энергетики Катара, пишет Oil Price.

"Целая группа государств продвигала энергетический переход самым активным образом, - добавил Саад Шерида Аль-Кааби. - Они настаивали на нулевых выборах, демонизировали нефтяные и газовые компании, называя их злом. В результате, инвестиций в нефтегазовый сектор на сегодняшний день недостаточно”.

Критика нефтяных и газовых производителей тоже ни к чему хорошему не привела, сказал Аль-Кааби, выразив таким образом мнение других ближневосточных нефтяных экспортеров. Министр энергетики Саудовской Аравии постоянно говорит об ограниченном финансировании новых нефтяных мощностей на фоне энергетического перехода и изменения приоритетов крупнейших экономик мира. Однако возобновляемой энергетике еще предстоит доказать свою эффективность, чтобы она смогла заменить ископаемое топливо.

”Ветер дует не постоянно, и солнце светит не всегда. Мы совершенно уверены в том, что энергетический переход не возможен без ископаемого топлива. И на сегодняшний день для человечества лучший источник энергии - это газ”, - заявил Аль-Кааби.

Министр энергетики Катара прибыл в Великобританию в составе делегации, которая намерена подписать инвестиционное соглашение на сумму $10 млрд. Великобритания - крупный потребитель энергии, и хотя у нее есть значительные мощности по производству возобновляемой энергии, страна по-прежнему полагается на природный газ для удовлетворения внутренних потребностей. Катар, в свою очередь, один из крупнейших экспортеров СПГ в мире и в последнее время крайне желанный поставщик для Европы.

”К сожалению, не всё так просто. Нам понадобится время, да и стоимость ресурса будет выше из-за украинской проблемы”, - сказал Аль-Кааби, отвечая на вопрос о том, что Катар может сделать, чтобы снизить цены на энергию в Великобритании.