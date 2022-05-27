Казахстан предложил Астрахани работать в Атырауской СЭЗ

27 мая. 1:09

Первый замакима Атырауской области Казахстана Серик Айдарбеков, находясь в составе делегации с визитом в Астраханской области, сообщил, что астраханские компании приглашены работать в проектах Атырауской специальной экономической зоны.

"На территории специальной экономической зоны в Атырау через несколько месяцев введут в эксплуатацию полипропиленовый завод мощностью свыше 500 тыс т продукции в год, также в планах – строительство аналогичного предприятия в партнерстве с российской компанией "Сибур". Подписали соглашение с "Татнефтью" на возведение завода по производству каучука и бутадиена", - приводит слова Айдарбекова ТАСС.

Атырауская и Астраханская области – соседние территории, и визит казахстанской делегации посвящен расширению сотрудничества казахстанского и российского регионов в судостроении, сельском хозяйстве, медицине, туризме и торговле.

"Казахстан и, в частности, Атырауская область являются нашими основными партнерами. На территории Астраханской области проживают более 150 тыс казахов. Мы сотрудничаем по многим направлениям: сельское хозяйство, судостроение, торговля", - поведал астраханский вице-губернатор Олег Князев.