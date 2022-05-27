Киргизский танец лечит ХОБЛ

Ежедневно в отделении пульмонологии одной из крупнейших больниц Киргизии Айдай Темирали Кызы, 24-летняя медсестра, включает музыку и вместе с пациентами исполняет народный кара жорга не ради забавы. Танец исполняется в рамках программы реабилитации пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) - распространенным, предотвратимым и поддающимся терапии заболеванием, рассказывает The Guardian.

”Почти все пациенты ранее жаловались на одышку, кашель и говорили, что у них не хватает сил на физическую активность, - объясняет медсестра. - И уже на второй или третий день после начала танцев мы наблюдаем положительную динамику. Физическое состояние людей улучшается. Я наблюдала, как меняются пациенты, настроенные крайне пессимистично. В конце концов все улыбаются и благодарят нас”.

ХОБЛ развивается в среднем возрасте, и среди симптомов одышка, хронический кашель, часто с отделением мокроты, а также усталость. Часто болезнь возникает вследствие курения, но бывают случаи, связанные с загрязнением воздуха. Лечения как такового нет, и если не заниматься реабилитацией, болезнь может привести к преждевременной смерти. На ранних стадиях обнаружения заболевание поддается корректировке и терапии.

ХОБЛ - одна из трех основных причин смерти по всему миру. Почти 90% летальных исходов приходятся на страны с низким и средним доходом. Согласно данным последнего отчета Глобальной инициативы по ХОБЛ, по всему миру ежегодно три млн человек умирают от заболевания, и, по оценкам, количество смертей увеличится до 5,4 млн к 2060 году.

”В Киргизии хроническая обструктивная болезнь легких - серьезная проблема”, - говорит профессор Талант Сооронбаев, директор Национального центра кардиологии и терапии, расположенного в Бишкеке. Хотя по официальным данным число больных составляет 30-40 тыс. человек, профессор ссылается на исследование, согласно которому, 200 тыс. человек из 6,5 млн, проживающих в стране, страдают от ХОБЛ.

”У нас есть пациенты, которые не понимают, почему они кашляют или откуда у них одышка. Они не обращаются к врачам, поэтому заболевание у них не диагностировано”, - говорит профессор. Ожидается, что число страдающих от ХОБЛ будет расти. По словам Сооронбаева, в стране 500 тыс. курильщиков, уровень загрязнения внутри помещений высок, поскольку люди в отдаленных районах отапливают дома дровами, навозом и углем во время долгих и холодных зимних месяцев.

Во многих странах терапия ХОБЛ предусматривает назначение кислорода, ингаляторов и антибиотиков, которые пациентам приходится покупать. В Киргизии подобные средства зачастую стоят больше, чем люди получают в месяц. Сооронбаев и его команда решили попробовать легочную реабилитацию - программу физических упражнений, разработанную в 2016 году для людей с различными лёгочным заболеваниями, в рамках финансируемого ЕС исследовательского проекта под названием ”Свежий воздух” (Fresh Air).

Со временем программа усовершенствовалась, учитывая отзывы пациентов. На сегодняшний день она одобрена министерством здравоохранения Киргизии и в настоящее время действует в трех больницах и двух поликлиниках. Программа, продолжительностью шесть недель, включает двухчасовые занятия два раза в неделю. Помимо лекций, предоставления информации о здоровом питании и работы в группах поддержки пациентов программа предусматривает физическую нагрузку с элементами волейбола (популярного в Киргизии), ходьбы, упражнений на велотренажере и танцы. Главное, что пациенты могут дальше сами практиковать то, чему они научились.

Доктор Азамат Акылбеков, пульмонолог из Бишкека, отмечает терапевтический эффект. ”Я помню 63-летнюю пациентку. Она плакала, потому что у нее была тяжелая одышка, она постоянно кашляла, зависела от кислорода, пила сильнодействующие антибиотики и использовала ингалятор. Она была в депрессии”. Пациентке предложили поучаствовать в программе, и результаты поразили врача. ”После программы она буквально расцвела, улыбалась, стала активнее двигаться”.

48-летний Тохорбек Макешев работает на рынке и живет в деревне в Нарынской области в 300 км от Бишкека. Он заметил, что его самочувствие начало ухудшаться в 2015 году, но списал всё на кашель курильщика. В 2016 году у него начался мокрый кашель и появилась одышка. Его терапевт посоветовал ему обратиться в больницу в Бишкеке, где он остался на 10 дней. Там у него была диагностирована ХОБЛ. В больнице ему предложили принять участие в легочной реабилитации, которая в то время еще была частью исследовательского проекта. ”Я не верил, что получится, - говорит Макешев. - Я думал, мне помогут только ингалятор и уколы. Но мне стало интересно, да и терять было нечего. Результаты оказались поразительными. Реабилитация меня не вылечила, я все еще кашляю, по-прежнему случаются обострения. Но я стал гораздо активнее. Я больше хожу и выполняю работу по дому. Я был удивлен, что такие простые упражнения улучшили состояние моих легких. Мое восприятие мира полностью перевернулось”.

Сооронбаев хочет, чтобы с этого года легочная реабилитация стала доступной по всей стране. Пациенты, которые приняли участие в программе, теперь учат других, а Сооронбаев и его коллеги собираются на всех медицинских конференциях информировать медработников о том, какого прогресса им удалось достичь в рамках программы. ”Когда мы даем пациентам с ХОБЛ лекарства, мы не помогаем им, - уверен Сооронбаев. - Легочная реабилитация - важная часть терапии. Вот почему мы планируем расширять эту практику и делиться опытом с соседними странами - Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном”.