Лавров: биолаборатории США по-прежнему работают в Армении

26 мая. 22:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью RT Arabic, что в Армении по-прежнему работают секретные биолаборатории, финансируемые США. Такие же объекты присутствуют в Казахстане и странах Центральной Азии.

Лавров отметил, что речь идет о союзниках и партнерах России по ОДКБ. Москва проводит переговоры с этими странами о взаимодействии в сфере биологической безопасности.

Соответствующие меморандумы заключаются как со странами ОДКБ, так и с другими государствами постсоветского пространства. Они предполагают взаимное информирование о развитии биологических исследований.

Глава МИД России указал на потребность добиться прозрачности таких исследований, дабы отсутствие у них военной составляющей было доказуемым.