В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с 13 горными селами

26 мая. 22:57

В Дагестане восстановили транспортное движение с 13 селами в Рутульском районе, оказавшимися отрезанными от центра в результате обвала части скалы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения Рутул - Лучек - Джиных км 28 проезд обеспечен по временной схеме", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что работы по расчистке продолжатся 27 мая, передает "Интерфакс-Юг".

Ранее сообщалось, что 13 населенных пунктов в Рутульском районе Дагестана остаются без автомобильного сообщения из-за обвала горных пород между селами Гельмец и Кина.