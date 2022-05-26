В Ессентуках будут производить компьютерное оборудование

26 мая. 22:42

В Ессентуках завершается строительство завода по производству компьютерного оборудования. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, зачитывая ежегодное Послание, в котором подвел итоги работы региональных властей в 2021 году.

По его словам, запуск первых партий назначен на лето 2022 года. Кроме того, планируется расширение рынков сбыта упаковочного, фасовочного и пищевого оборудования.

"К этим первым росткам надо относиться как к началу большого пути. За каждый импортозамещающий промышленный инвестпроект мы будем буквально "держаться зубами", - цитирует Владимирова "КП-Ставрополь".