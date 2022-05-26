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Турция не предупредила США об операции против сирийских курдов

Турция не предупредила США об операции против сирийских курдов

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил сегодня, что в американском оборонном ведомстве ничего не знают о планах Турции провести еще одну военную операцию против курдов на севере Сирии.

"Я бы посоветовал обратиться в Госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии", - сообщил он на традиционном брифинге.

Напомним, что президент Реджеп Тайип Эрдоган еще в понедельник объявил о подготовке очередной контртеррористической операции на турецких границах. СМИ сообщают, что операция затронет три приграничных региона Сирии.

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